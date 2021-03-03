غوتيريش: تلقيت رسالتين متضاربتين بشأن مندوب ميانمار بالأمم المتحدة

تلقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالتين متضاربتين بشأن منصب مندوب ميانمار الدائم لدى الأمم المتحدة، وفق ما ذكر المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

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وقال دوجاريك "أستطيع أن أؤكد أننا تلقينا رسالتين. وهما قيد المراجعة حاليا"، موضحا أنه "تلقينا رسالة الاثنين من كياو مو تون، مندوب ميانمار الدائم، موجهة إلى رئيس الجمعية العامة مع نسخة إلى مكتب الأمين العام، تفيد بأنه لا يزال المندوب الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة".

وأضاف "لقد تلقينا أيضا مذكرة شفوية من وزارة الخارجية الميانمارية صباح الثلاثاء موجهة إلى مكتب الأمين العام تفيد بأن مجلس إدارة الدولة لجمهورية اتحاد ميانمار قد أنهى واجبات ومسؤوليات كياو مو تون كمندوب دائم لميانمار وتعيين نائبه يو تين ماونغ نينغ قائما بأعمال البعثة الدائمة مؤقتا".

وشدد كياو مو على صفته كممثل رسمي لبلاده، في رسائل وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وكتب في الرسالة أن "منفذي الانقلاب غير القانوني ضد الحكومة الديمقراطية في ميانمار ليس لديهم أي سلطة لإبطال السلطة الشرعية لرئيس بلدي، "لذلك أؤكد أنني ما زلت الممثل الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة".

وكانت السلطات العسكرية أقالت كياو مو تون من منصبه يوم السبت الماضي بعد يوم واحد من تحدثه في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة ضد احتجاز جيش ميانمار للقادة السياسيين في البلاد.

المصدر: شينخوا