منظمة إنسانية: 363 مهاجرا أمضوا ليلة أخرى على متن سفينة إنقاذ

نددت منظمة إنسانية بحقيقة أن 363 مهاجرا، أمضوا ليلة أخرى وسط الأمواج على متن سفينة الإنقاذ التابعة لها، دون الموافقة على إنزالهم في ميناء آمن.

وقال طاقم سفينة sea watch 3، الذي قام بإنقاذ 5 قوارب هجرة ومساعدة زورق سادس، إن "على متن سفينتنا 363 شخصا فروا من الموت في ليبيا وفي عرض البحر وثلثهم قاصرون، وقد أمضوا ليلة أخرى في البحر، تحت رحمة الأمواج والبرد، وليس هذا ما يحتاجون إليه".

وقالت المنظمة في تغريدة على "تويتر"، إن "على المهاجرين أن ينزلوا من السفينة الآن"، مطالبة بـ"ملاذ آمن لهؤلاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم في خمس عمليات مختلفة".

Die 363 Menschen an Bord der #SeaWatch3 brauchen jetzt einen sicheren Hafen. Deutschland darf Mittelmeerstaaten nicht alleine lassen, @BMI_Bund muss Aufnahme von Geretteten sicherstellen und Forderung von über 230 aufnahmebereiten @_Seebruecke_ -Städten und Kommunen respektieren. pic.twitter.com/dBi2SpqpO7 — Sea-Watch (@seawatchcrew) March 1, 2021

المصدر: "آكي"