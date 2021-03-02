ظريف وغوتيريش يبحثان آخر التطورات في اليمن

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هاتفيا يوم الثلاثاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آخر التطورات في اليمن.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران تدعم مساعي الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن. وشدد ظريف على ضرورة إنهاء الحرب ورفع الحصار وإرسال المساعدات الإنسانية.

وصرح الدبلوماسي الإيراني بأن طهران تأمل في إطلاق حوار يمني - يمني وتشكيل حكومة يمنية شاملة تسهم في استقرار البلاد.

وأفادت الخارجية الإيرانية نقلا عن أنطونيو غوتيريش بأنه "يأمل في مواصلة الجهود الإيرانية للمساعدة في إحلال السلام في اليمن".

المصدر: RT