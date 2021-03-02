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أول رد فعل من برلين على إعلان المغرب وقف التواصل مع السفارة الألمانية

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أول رد فعل من برلين على إعلان المغرب وقف التواصل مع السفارة الألمانية
Reuters
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قالت وزارة الخارجية الألمانية إن القرار المغربي بقطع العلاقات مع سفارة ألمانيا ما زال غير واضح في تفاصيله لبرلين، وفق ما نقلته القناة التلفزيونية الإخبارية الألمانية NTV.

وأكدت الخارجية أنها أحيطت علما بالتقارير الإعلامية الواردة من المغرب، موضحة أن "الحكومة الألمانية لا ترى أي سبب يعرقل العلاقات الدبلوماسية الطيبة مع المغرب. لذلك دعا وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية السفيرة المغربية في برلين اليوم إلى لقاء لإجراء مناقشة عاجلة وشرح ما جرى".

وقالت القناة الألمانية إنه "بالرغم من تصنيف وزارة الخارجية الألمانية لعلاقة ألمانيا بالمغرب بأنها تقليدية وودودة وخالية من المشاكل.. إلا أن هناك مشاكل تطفو على السطح منذ فترة".

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وأشارت إلى أن "هناك حاليا العديد من نقاط الخلاف بين الرباط والحكومة الألمانية. قد يكون أهمها الانتقاد الألماني للاعتراف من جانب واحد بمطالب المغرب بالصحراء الغربية من قبل الولايات المتحدة وهو ما أثار استياء المغرب".

المصدر: وكالات

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