فرنسا تمضي قدما في مشروع قرار ينتقد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الثلاثاء، أنه سيتم تقديم مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأيام المقبلة لانتقاد قرار إيران بالحد من التعاون مع الوكالة.

ومضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدما الاثنين، في خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم تحذيرات من عواقب وخيمة.

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي اليوم، إن "الاتفاق النووي مع بلاده غير قابل لإعادة التفاوض، والطريق الوحيد لإعادة إحيائه هو رفع العقوبات الأمريكية عن طهران".

ولفت روحاني إلى أن "الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الجوانب وأطرافه معروفون ومسجلون ضمن القرار 2231، وأن إضاعة فرص الحفاظ على الاتفاق وإعادة إحيائه ستضع الجميع أمام ظروف أكثر صعوبة".

وتابع: "خفض طهران التزاماتها في الاتفاق النووي ناجم عن انسحاب واشنطن وعجز الدول الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها".

وشدد على أن "أي خطوة أو موقف غير بناء يصدر عن مجلس حكام الوكالة، سيجعل الأطراف أمام تحديات جديدة وسيزيد من تعقيد الظروف الراهنة".

المصدر: "رويترز"