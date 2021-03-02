"يوتيوب" يوجه تحذيرا إلى RT بسبب البث المباشر لخطاب ترامب

وجه موقع "يوتيوب" تحذيرا إلى قناة RT بسبب بثها خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي ألقاه خلال مؤتمر للقوى المحافظة في مدينة أورلاندو الأمريكية.

وأشار الموقع إلى أن فيديو البث المباشر لخطاب دونالد ترامب لم يتضمن "تغطية كافية للسياق" و"توضيحات" بشأن "خطاب الكراهية".

وقال بيان لقناة RT، إن "هذه العبارات الأمريكية تمثل رقابة ببساطة"، مشيرا إلى أن "يوتيوب" لم ينتبه إلى أنه بث مباشر.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من وسائل الإعلام العالمية، بما فيها "رويترز" و"الإندبندنت" و"أي بي سي" قامت بتغطية مباشرة لخطاب ترامب، لكن ملاحظات "يوتيوب" طالت قناة RT ووكالة "سبوتنيك" وRT DE.

المصدر: RT