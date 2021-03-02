الاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا يقترحون تخفيف نظام التأشيرات مع روسيا

اقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني تخفيف نظام تأشيرات الدخول مع روسيا ضمن برناجه الانتخابي.

وجاء في مشروع البرنامج الانتخابي للحزب، الذي نشر اليوم الثلاثاء، أنه "مع كل الانتقادات الضرورية، نراهن على الجاهزية للحوار والتعاون مع روسيا. والسلام في أوروبا ليس ممكنا إلا مع روسيا، وليس ضدها".

وأضافت الوثيقة أن "الثمين في العلاقات مع روسيا هو الاتصالات الاجتماعية التي نريد مواصلة دعمها وتوسيعها".

وتضمن البرنامج تخفيف نظام التأشيرات مع روسيا لتوسيع الفعاليات الشبابية المتبادلة.

وأكد الحزب أن "الاستعداد للحوار من قبل روسيا يعتبر إحدى المقدمات لإزالة التوترات"، مضيفا أنه من مصلحة ألمانيا والاتحاد الأوروبي "تحقيق تقدم مشترك مع روسيا بشأن قضايا الأمن المشترك ونزع السلاح والرقابة على الأسلحة، إضافة إلى حماية المناخ والتنمية المستديمة ومحاربة الأوبئة".

ومن المتوقع أن يقر مؤتمر الحزب مشروع البرنامج الانتخابي في مايو المقبل.

وستجري الانتخابات التشريعية في ألمانيا في 26 سبتمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي