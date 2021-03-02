تركيا تسجل أعلى حصيلة بالإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ 10 يناير

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 11837 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة اليومية الأعلى منذ 10 يناير الماضي.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 68 وفاة جراء الفيروس، في الـ24 ساعة الأخيرة.

ولفتت إلى أن حصيلة المتعافين جراء الإصابة بالفيروس بلغت 2586073، بعد شفاء 7892 مصابا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن يوم أمس، أن بلاده ستبدأ مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد، بشكل منضبط.

وقال إن أنقرة سترفع إجراءات العزل العام خلال العطلات الأسبوعية بالمدن المنخفضة والمتوسطة الخطورة وستقتصر القيود على يوم الأحد فقط في المدن حيث الخطورة عالية للغاية، وذلك مع بدء "تطبيع محكوم" لإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: "الأناضول" + RT