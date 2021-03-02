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الرئيس الأوكراني يكشف سبب تطعيمه بعد تعافيه من "كوفيد-19"

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الرئيس الأوكراني يكشف سبب تطعيمه بعد تعافيه من
Reuters Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، سبب قراره تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا بعد تعافيه من مرض "كوفيد-19".

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ونقلت وكالة "أونيان" الإخبارية الأوكرانية عن زيلينسكي قوله: "التلقيح ضروري. أنا على علم بماهية مرض كوفيد-19 لأنني عانيت من هذا المرض. لذا فإني أدعو الجميع على عدم التردد في تلقي التطعيم. فمع أنني تعافيت من كوفيد-19، إلا أن الأجسام المضادة عندي قليلة جدا".

وفي وقت سابق بثت القنوات الأوكرانية لقطات تظهر تلقي زيلينسكي جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا، وذلك أثناء رحلته الأخيرة إلى منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد.

وأشار زيلينسكي إلى أنه تلقى التطعيم أثناء تواجده بصفته قائدا عاما للجيش "في الخطوط الأمامية" للقوات الأوكرانية التي تواجه في دونباس مقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (المعلنتين من جانب واحد).

المصدر: RT

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