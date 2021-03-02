"يوتيوب" يوقف مشاركة محامي ترامب للمرة الثانية خلال شهرين

قال موقع "يوتيوب" إنه أوقف مشاركة رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للمرة الثانية خلال شهرين بعد أن "أدلى بتصريحات كاذبة حول سرقة الانتخابات".

وأوضحت متحدثة باسم الموقع في بيان أنه لن يسمح لجولياني، الذي سعى لإلغاء الانتخابات بصفته محامي ترامب، بتحميل مقاطع فيديو جديدة لمدة أسبوعين.

وأضافت: "أزلنا محتوى من قناة رودي جولياني لانتهاكه سياسة بيع البضائع الخاضعة للوائح، والتي تحظر المحتوى الذي يسهل استخدام النيكوتين وسياسة نزاهة الانتخابات الرئاسية. بالإضافة إلى ذلك، أصدرنا إنذارا ضد قناة Rudy W. Giuliani ، والتي تقيد مؤقتا تحميل المقاطع المصورة أو القيام ببث مباشر".

وتم تعليق نشاط جولياني على "يوتيوب" في شهر يناير بعد أن نشر "ادعاءات لا أساس لها بشأن الانتخابات"، وفقا لصحيفة "هوليوود ريبورتر".

المصدر: "بلومبرغ"