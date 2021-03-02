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سفير ميانمار بالأمم المتحدة يؤكد صفته كممثل رسمي لبلاده

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سفير ميانمار بالأمم المتحدة يؤكد صفته كممثل رسمي لبلاده
Reuters
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شدد سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة، على صفته كممثل رسمي لبلاده، في رسائل وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

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وكتب السفير كياو مو تون في الرسالة إلى بلينكن وفولكان بوزكير، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، أن "منفذي الانقلاب غير القانوني ضد الحكومة الديمقراطية في ميانمار ليس لديهم أي سلطة لإبطال السلطة الشرعية لرئيس بلدي".

وقال "لذلك أود أن أؤكد لكم أنني ما زلت الممثل الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة".

وكان التلفزيون الميانماري الحكومي أعلن يوم السبت الماضي عن طرد كياو مو تون لخيانته للبلاد، بعد يوم من حثه الدول على استخدام "أي وسيلة ضرورية" بمواجهة انقلاب 1 فبراير الذي أطاح بالزعيمة المنتخبة للبلاد أونغ سان سو كي.

ولا تعترف الأمم المتحدة رسميا بالمجلس العسكري باعتباره الحكومة الجديدة لميانمار حيث لم تتلق إخطارا رسميا بأي تغيير في الحكومة أو تمثيل الأمم المتحدة.

من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، "لم نر أي دليل رسمي أو طلبا بإبعاده، وفي الوقت الحالي هو ممثل حكومة ميانمار".

 

المصدر: رويترز

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