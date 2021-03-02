أفغانستان.. مقتل 3 إعلاميات يعملن في محطة تلفزيونية بالرصاص

قتلت ثلاث نساء يعملن في محطة تلفاز في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان، الثلاثاء، كما أعلنت الشبكة التلفزيونية، في ما يبدو"أنها عملية قتل محددة الهدف".

إقرأ المزيد

وقال مدير "أنيكاس تي في" زلماي لطيفي "لقد قتلن جميعهن كن ذاهبات إلى المنزل من المكتب سيرا على الأقدام حين تعرضن لإطلاق النار"، وأكد موظف آخر في المحطة الحادث والحصيلة.

وهزت أعمال عنف مشابهة كابل وعدة ولايات أفغانية أخرى في الأشهر الأخيرة، شملت تفجيرات وضربات صاروخية وعمليات قتل محددة الأهداف.

وشهدت أفغانستان في الأشهر الفائتة موجة من الهجمات الدموية ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني، على الرغم من محادثات السلام بين حركة "طالبان" والحكومة المتواصلة منذ سبتمبر الماضي، لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عقدين في البلاد.

المصدر: أ ف ب