مسؤول فرنسي: لم نستخدم سوى ربع جرعات لقاح "أسترازينيكا"

قال مسؤول بوزارة الصحة الفرنسية، إن باريس لم تستخدم سوى ربع جرعات لقاح "أسترازينيكا"، مبينا أن معدل استخدامه بلغ 24٪، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد عند 80-85٪.

وقال المسؤول: صحيح أننا نواجه مشكلات مع لقاح "أسترازنيكا"، مشيرا إلى أنه "كانت هناك أخبار إيجابية مؤخرا حول اللقاح ونحن على ثقة من أنه سيجد مكانه".

يذكر أن معدل استخدام لقاح "فايزر" هو 82% أما لقاح "موديرنا" هو 37%.

هذا وتواجه السلطات الصحية في بعض البلدان الأوروبية - بما في ذلك فرنسا وألمانيا - مقاومة ضد حقنة "أسترازنيكا" بعد الآثار الجانبية بما في ذلك الحمى وآلام العضلات التي دفعت بعض العاملين في الخطوط الأمامية إلى استدعاء المرضى، مما زاد من الضغط على الخدمات الصحية المجهدة بالفعل.

وأظهرت النتائج المنشورة الأسبوع الماضي من دراسة أجريت في اسكتلندا على 5.4 مليون شخص أن جرعات لقاح "فايرز- بيونتيك" و"أوكسفورد- أسترازنيكا" كانت فعالة للغاية في منع العدوى الشديدة.

وتوصلت دراسة أخرى أجرتها Public Health England إلى استنتاجات مماثلة.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، يوم أمس الاثنين، إن فرنسا ستسمح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 75 عاما والذين يعانون من مشاكل صحية حالية بالحصول على لقاح "أسترازينيكا".

المصدر: "رويترز"