بوتين: الوضع في تكساس قد يفرض تعديلات على تطور سوق الفحم العالمية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن آفاق تطور سوق الفحم العالمية، سيتم تقييمها من قبل الخبراء بشكل مختلف، بعد مرور العقد الحالي.

وذكر الرئيس بوتين، خلال اجتماع خاص بتطوير صناعة الفحم يوم الثلاثاء، أن بعض التوقعات، تشير إلى انكماش كبير في السوق، بما في ذلك بسبب التغيرات التكنولوجية والاستخدام الفعال لأنواع الوقود البديلة.

وأضاف بوتين: "ولكن نحن نعلم أيضا، ما الذي يحدث في هذا المجال".

وأشار الرئيس بوتين، إلى موجة البرد التي ضربت قبل فترة ولاية تكساس الأمريكية، وتعطل عمل أجهزة توليد الكهرباء بطاقة الرياح، وكان لا بد من تسخين هذه الأجهزة بطرق بعيدة كل البعد عن حماية البيئة. وقال بوتين: "وربما سيفرض ذلك، تعديلاته على الوضع".

المصدر: تاس