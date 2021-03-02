أردوغان: خطة عمل حقوق الإنسان في تركيا ستطبق في غضون عامين

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن "خطة عمل حقوق الإنسان المعدة من قبل وزارة العدل التركية، ستطبق في غضون عامين."

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وأشار أردوغان إلى أن "خطة عمل حقوق الإنسان، مثال على استمرار إرادة حكومته في التغيير والإصلاح"، مؤكدا أن "هذه الخطة تستند إلى احتياجات ومطالب الشعب، وأنها أعدت بعد استشارات مستفيضة".

كما أوضح الرئيس التركي في حديثه أن خطة عمل حقوق الإنسان هي "مثال للتوافق الفكري بين الحكومة والشعب"، لافتا إلى أنها تهدف إلى "الوصول إلى ديمقراطية تعددية أكثر حرية وتشاركية".

وأضاف أردوغان: "لجنة تعويضات حقوق الإنسان ستقوم بتعويض أضرار المحاكمات المطولة دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة الدستورية"، مشيرا إلى أن "قرارات هيئة المراقبة العامة، ولجنة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، ستصبح متاحة للجميع".

المصدر: "الأناضول"