توقيع برنامج التعاون الاستراتيجي بين وزارتي دفاع روسيا وبيلاروس

وقعت وزارة الدفاع البيلاروسية برنامج التعاون الاستراتيجي مع نظيرتها الروسية للخمس سنوات المقبلة، حسبما أفاد مسؤول عسكري بيلاروسي اليوم الثلاثاء.

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وقال أوليغ فوينوف، رئيس قسم التعاون الدولي العسكري بوزارة الدفاع البيلاروسية، بعد اجتماع مع رئيس الدولة ألكسندر لوكاشينكو، إن البرنامج وهو الأول من نوعه الموقع بين موسكو ومينسك، "يتيح رؤية واضحة للمستقبل ويسمح بتطوير تعاوننا مع روسيا الاتحادية".

ونقلت الوزارة، عبر قناتها في "تلغرام"، عن فوينوف قوله إن المؤتمر الشعبي البيلاروسي الذي اختتم أعماله في البلاد مؤخرا، وصف روسيا بـ "الحليف الاستراتيجي لجمهورية بيلاروس"، موضحا أن طبيعة العلاقات بين البلدين تشمل التعاون العسكري بين مينسك وموسكو، وأن رئيس الدولة تم إبلاغه أثناء اجتماع اليوم بالحالة الراهنة لهذا التعاون وآفاقه.

وذكر المسؤول أن خطة التعاون العسكري الثنائي المعمول بها حاليا تضم "أكثر من 160 فعالية، تبلغ نسبة الفعاليات العملية فيها 40%". وأضاف أن من خصائص هذه الخطة التركيز على الجانب العملي للتعامل بين أصناف القوات المسلحة البيلاروسية والروسية، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن القوات البرية والجوية والدفاع الجوي وقوات العمليات الخاصة وقوات الإنزال الجوي.

المصدر: تاس