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لندن: المملكة المتحدة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي

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لندن: المملكة المتحدة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي
Reuters
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 قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن المملكة المتحدة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

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وأضاف راب أن بلاده تنسق بشكل وثيق جدا مع حلفائها في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن السعودية شريك مهم جدا في المنطقة.

وقال: "إن استقرار المنطقة والعديد من الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على المحك، ولكننا بالتأكيد لا نتخلى عن التزاماتنا في مجال حقوق الإنسان والتزامنا بالدفاع عن تلك المبادئ والقيم، ولذلك استهدفنا 20 شخصا مسؤولا بشكل مباشر عن مقتل خاشقجي مع تجميد الأصول وحظر التأشيرات".

وشدد وزير الخارجية البريطاني على أنه يعتقد أنه "من المهم أن تكون قادرا على محاسبة المسؤولين بشكل مباشر".

 

المصدر:  سي أن أن

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