النمسا والدنمارك تتخليان عن الاتحاد الأوروبي لتتحالفا مع إسرائيل صحيا

تسعى النمسا والدنمارك للتحالف مع إسرائيل لإنتاج الجيل الثاني من اللقاحات التي تستهدف فيروس كورونا، بسبب استيائهما من بطء توزيع اللقاحات بدول الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة "رويترز".

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وأشار المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، إلى أنه "رغم صحة مبدأ قيام الاتحاد الأوروبي بشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول الأعضاء، فإن وكالة الأدوية الأوروبية تباطأت بشدة في اعتمادها"، منتقدا "اختناقات التوريد لدى شركات الأدوية".

وقال سيباستيان كورتس: "إن علينا أن نتأهب لطفرات أخرى لفيروس كورونا، وينبغي ألا نعتمد بعد الآن على الاتحاد الأوروبي وحده في إنتاج لقاحات الجيل الثاني"،

من جانبها، وجهت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، انتقادا لبرنامج اللقاحات في الاتحاد الأوروبي، وعلقت قائلة: "لا أعتقد أنه يمكن أن يصمد وحده، لأننا نحتاج لزيادة الطاقة الاستيعابية، ولذا فمن حظنا الآن البدء في شراكة مع إسرائيل"، حيث أنه من المقرر أن يسافر كورتس وفريدريكسن إلى إسرائيل هذا الأسبوع، للاطلاع عن كثب عن برنامج التطعيم الإسرائيلي.

المصدر: "رويترز"