لافروف: يجري النظر في إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في أوزبكستان

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن السلطات الروسية تنظر في إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في أوزبكستان.

وأشار لافروف، إلى وجود وفد من وزارة صحة أوزبكستان، في موسكو في الوقت الحالي، لبحث هذا الموضوع.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الأوزبكي: "في هذه الأيام، ستبدأ حملة التطعيم الشامل للسكان في أوزبكستان. ويجري النظر في إمكانية إنتاج لقاح سبوتنيك V في هذه الدولة".

ونوه لافروف، بأنه تم تسجيل هذا اللقاح الروسي، في أوزبكستان بطريقة سريعة. وقال وزير الخارجية الروسي: "نحن نقدر عاليا جدا، تعاوننا في هذا الاتجاه".

المصدر: نوفوستي