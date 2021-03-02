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كوريا الجنوبية تعتزم تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 19 مليون دولار إلى اليمن

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كوريا الجنوبية تعتزم تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 19 مليون دولار إلى اليمن
Reuters
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قررت كوريا الجنوبية تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 19 مليون دولار أمريكي إلى اليمن الذي يعاني من أضرار جسيمة بسبب الحرب الطويلة الأمد.

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وقال المنسق الكوري للشؤون الدبلوماسية المتعددة الأطراف بوزارة الخارجية، هام سانغ ووك، اليوم الثلاثاء إنه كشف أمس الاثنين عن خطة كوريا الجنوبية لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن في الحدث رفيع المستوى الافتراضي لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.

ودعا هام، في الحدث الافتراضي أطراف القتال في اليمن إلى وقف استخدام القوة العسكرية من أجل حل الأزمة الإنسانية في اليمن، وبذل جهود لإحلال سلام دائم في البلاد.

كما تخطط كوريا الجنوبية لتوفير الأرز للشعب اليمني الذي يعاني من أزمة غذائية، وكانت البلاد قد قدمت أدوات تشخيص لفيروس كورونا المستجد، إلى اليمن في العام الماضي.

المصدر: "يونهاب"

 

 

 

 

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