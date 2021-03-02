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بيلاروس تعلن المرشحة السابقة لرئاسة البلاد مطلوبة للقضاء

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بيلاروس تعلن المرشحة السابقة لرئاسة البلاد مطلوبة للقضاء
Reuters Michele Tantussi
سفيتلانا تيخانوفسكايا
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أعلنت لجنة التحقيقات في بيلاروس، اليوم الثلاثاء، زعيمة المعارضة والمرشحة السابقة لرئاسة البلاد، سفيتلانا تيخانوفسكايا، مطلوبة للقضاء بتهمة مشاركتها في التحضيرات لـ "أعمال شغب".

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وقالت اللجنة في بيان إن الأشخاص المقربين من تسخانوفسكايا كانوا يستعدون للاستيلاء على مبان حكومية في مدينة غوميل وكلك لأعمال شغب. ونشرت لجنة التحقيقات تسجيل فيديو لاجتماع عقده أنصار تيخانوفسكايا وحضرته هي نفسها، ناقش المشاركون فيه البحث عن راغبين في تنفيذ خطط المتآمرين في صفوف الجيش وأجهزة الأمن والطوارئ.

وذكر البيان أن تيخانوفسكايا وافقت أثناء اللقاء على تخصيص مبلغ مالي لشراء صواعق كهربائية ورشاشات فلفل وأجهزة اتصال لاسلكي وغيرها من الأدوات المخطط للاستفادة منها في إثارة أعمال الشغب.

وذكرت اللجنة أنها أحالت إلى النيابة العامة مواد لازمة لبدء عملية تسليم تيخانوفسكايا التي تقيم في ليتوانيا بعد مغادرتها بيلاروس في أغسطس الماضي

وجرى التحقيق في إطار ملف قضائي تم فتحه على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها بيلاروس بعد إعلان فوز ألكسندر لوكاشينكو، في 10 أغسطس 2020، بالانتخابات الرئاسية للمرة السادسة على التوالي.

ولم تعترف المعارضة بنتائج الاقتراع الرسمية، (80% من الأصوات لدى لوكاشينكو مقابل 10% لدى تيخانوفسكايا)، معلنة هذه الأخيرة الفائزة الحقيقية في الانتخابات.

المصدر: RT

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