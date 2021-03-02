رئيس وزراء سنغافورة يدعو جيش ميانمار إلى إطلاق سراح أونغ سان سو شي

طالب رئيس وزراء سنغافورة، لي هسيين لونغ، جيش ميانمار، بإطلاق سراح الزعيمة المنتخبة، أونغ سان سو شي، لـ"السماح للبلاد بالمضي قدما".

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وقال هسيين لونغ في مقابلة مع "بي بي سي" إن "العقوبات ستضر الشعب وليس الجيش".

وأضاف: "الجيش سيكون قد علم من الماضي أنه من مصلحة البلاد أن يعمل على الترتيب مع حكومة مدنية منتخبة، لأن الطريق العسكري لن يؤدي إلى أي شيء".

وكان وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، قد أكد أن دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، ستؤكد خلال اجتماعها الحاجة إلى جمع الزعيمة المسجونة والجيش لإيجاد مخرج لأزمة ميانمار.

المصدر: "رويترز"