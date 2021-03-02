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لوكاشينكو: 70% مما نشر عن فحوى لقائي ببوتين هو كذب

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لوكاشينكو: 70% مما نشر عن فحوى لقائي ببوتين هو كذب
لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي، روسيا، 22 فبراير 2021
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أعلن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أنه تمت أثناء محادثاته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين في سوتشي الأسبوع الماضي، مراجعة ومناقشة كل المسائل الخاصة بالعلاقات بين موسكو ومينسك.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك بيلاروس" عن لوكاشينكو: "كتبت (الصحف) كثيرا عن هذا اللقاء. لسوء الحظ فإن 70% من هذه المعلومات هي كذب. ولا أنوي ذكر هنا كل المسائل التي تمت مناقشتها. ناقشنا العشرات من المسائل. وفي الوقت ذاته قمنا بمراجعة ومناقشة كل المسائل الخاصة بالعلاقات الروسية البيلاروسية".

وأضاف أنه والرئيس بوتين توصلا إلى اتفاق أن عددا من المسائل ستناقش فيما بعد على مستوى رئيسي الوزراء ووزيري الدفاع. ودقق: "قبل كل شيء على مستوى وزيري الدفاع والخارجية. لقد حددنا هذه المسائل".

المصدر: نوفوستي

 

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