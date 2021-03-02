موسكو: إعلام هولندا يحاول بمعلوماته المضللة عن اللقاح بث خلاف بين روسيا والصين

قالت الخارجية الروسية، إن صحفيين هولنديين، يحاولون في منشوراتهم التقليل من شأن المساعدات الروسية للدول المتضررة من وباء كوفيد-19.

وأضافت الوزارة، في بيانها اليوم، أن بعض وسائل الإعلام الهولندية، تحاول بنشرها معلومات مضللة، "دق إسفين" بين موسكو وبكين، عن طريق مقارنة وسائل وطرق الطرفين في الترويج للقاحات الوطنية.

ولفتت الوزارة الانتباه إلى، مواد نشرتها مواقع شركة البث الهولندية NOS وكذلك صحيفة Algemeen Dagblad.

وقالت الوزارة: "يحاول الصحفيون الهولنديون التقليل من أهمية المساعدات الروسية للدول المتأثرة بالوباء. من وجهة نظرهم، تستخدم موسكو لقاح سبوتنيك، للترويج الذاتي وتوسيع النفوذ السياسي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط".

وذكرت الوزارة، أن وسائل الإعلام هذه، تحاول بشكل غير لبق، تصوير وجود مواجهة مزعومة خلال الترويج للقاح الروسي المذكور أعلاه، واللقاح الصيني CoronaVac في الأسواق الخارجية.

كما أشارت الوزارة، إلى أن وسائل الإعلام المذكورة، تزعم بوجود نقص في كميات اللقاح الموجودة في روسيا، وتشويه الإحصاءات المتعلقة بالتطعيم.

المصدر: تاس