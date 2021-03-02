سيئول تناقش مسألة إدخال "جواز سفر لقاح كورونا"

صرحت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء بأنها ستراجع بحصافة ومن مختلف الجوانب إدخال نظام "جواز سفر لقاح كورونا " الذي تطبقه بعض الدول.

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ذكر ذلك المدير العام للحجر الصحي للمقر المركزي لتدابير الكوارث، يون تيه هو، في تصريح صحفي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات المختصة تنظر في إدخال "جواز سفر لقاح كورونا" في الوزارات المعنية، قائلا "يجرى نقاش حاليا في البلاد حول هذه المسألة في الجهات المعنية وعلى رأسها المقر المركزي للحجر الصحي".

وشرح قائلا "هناك حاجة للنقاش بصورة مستفيضة حول التعامل مع الأجانب القادمين من الدول التي طبقت نظام إصدار "جواز سفر لقاح كورونا" بعد أن بدأت التطعيم بلقاح كورونا مسبقا، من حيث كيفية تطبيق الحجر الصحي عليهم من ناحية عملية".

وأضاف "لا توجد معلومات كافية حول إمكانية انتقال العدوى من المصابين بدون أعراض مرضية حتى بعد تلقي لقاح كورونا، فعلينا والدول مراجعة دقيقة لهذه المسألة".

وقال يون "تجري المناقشة المعنية حاليا في بعض الدول في أوروبا، وأما الوضع في البلاد يتطلب المزيد من المتابعة مع المناقشة الجارية حتى يتم تطبيق نظام جواز سفر لقاح كوفيد-19".

يشار إلى أن "جواز سفر لقاح كورونا" هو نوع من شهادة التطعيم، حيث أن بعض الدول تطبق النظام بصورة فعالة.

المصدر: يونهاب