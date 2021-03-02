تايلاند.. مقتل مرشحة لمنصب رئيس بلدية أثناء مراسم جنازة

قتلت امرأة وأصيب 4 آخرون بالرصاص إثر حادث إطلاق النار وقع أثناء مراسم جنازة في ولاية راتشابوري بتايلاند.

وأفادت مصادر تايلاندية بأن الضحية كانت مرشحة لمنصب رئيس بلدية في الانتخابات الإقليمية التي ستجري في البلاد في 28 مارس الجاري، مضيفة أن الجرحى الثلاثة هم المرشحون الآخرون في نفس الانتخابات والجريح الرابع هو أحد الموظفين المحليين.

وقع حادث إطلاق النار في قاعة للصلاة بأحد معابد الولاية، الأمر الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة. وتم نقل إلى المستشفيات القريبة. وفيما بعد أفادت صحيفة "بانكوك بوست" الإلكترونية بأن المرشحة لمنصب رئيس بلدية، فارابوورن نيامراكسا، توفيت متأثرة بجروحها في المستشفى.

ونقلت الشرطة عن شهود عيان أن إطلاق النار تم من خلف صورة بوذا الرئيسية في القاعة. ولا يزال عدد المهاجمين مجهولا. وطلبت الشرطة اليوم الثلاثاء مذكرة توقيف بحق مشتبه به وهو عضو في الإدارة المحلية. وسيواجه تهما بالقتل ومحاولة الاغتيال والحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية والذخائر في أماكن عامة دون سبب وجيه.

المصدر: تاس