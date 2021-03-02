أستراليا.. غلق التحقيق مع وزير بمزاعم اغتصاب

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الثلاثاء، إن التحقيق في مزاعم اغتصاب اتهم بها وزير لم تحدد هويته، أغلق بعدما خلصت السلطات إلى عدم كفاية الأدلة.

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وذكر عدد من نواب المعارضة الأستراليين، أواخر الأسبوع الماضي، أنهم تلقوا رسالة تفصل مزاعم جريمة اغتصاب ارتكبها وزير في الحكومة قبل دخوله البرلمان.

وأوضح رئيس الوزراء سكوت موريسون أن الادعاء أحيل إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية، على الرغم من أن الوزير "رفض بشدة" في حينه الادعاء.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها خلصت إلى عدم وجود أدلة كافية، وأكدت أن "قوة شرطة نيو ساوث ويلز قررت إغلاق التحقيق".

وأضافت أن الضحية المزعومة لم تدل بإفادة رسمية توضح تفاصيل روايتها قبل أن تنتحر العام الماضي.

المصدر: رويترز