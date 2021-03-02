لجنة العدل بمجلس الشيوخ الأمريكي توافق على غارلاند وزيرا للعدل

حصل مرشح الرئيس الأمريكي لوزارة العدل ميريك غارلاند على تأييد غالبية أعضاء لجنة العدل بمجلس الشيوخ، في خطوة تثبته في هذا المنصب خلال جلسة تصويت قد يعقدها المجلس هذا الأسبوع.

إقرأ المزيد

والقاضي غارلاند 68 عاما، الذي يرأس حاليا محكمة الاستئناف في واشنطن حاز خلال جلسة التصويت أمس الاثنين على تأييد 15 سناتورا مقابل 7، جميعهم جمهوريون، صوتوا ضده.

وكان غارلاند تعهد خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الأسبوع الماضي أن تكون مكافحة التطرف الداخلي "أولويته الأولى" إذا ما تم تثبيته على رأس وزارة العدل.

ويومها قال غارلاند إن التطرف اليميني في الولايات المتحدة حاليا أسوأ مما كان عليه عندما قاد التحقيق في تفجير مبنى فدرالي في أوكلاهوما سيتي في 1995 في هجوم أسفر عن مقتل 168 شخصا.

ولم يتحدد بعد موعد الجلسة العامة التي سيصوت خلالها مجلس الشيوخ بأسره على تثبيت غارلاند في منصبه، لكن هذه الجلسة قد تعقد اعتبارا من هذا الأسبوع.

المصدر: أ ف ب