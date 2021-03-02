بعد سقوطه وفقدانه للوعي.. الجمهوري ميت رومني يؤكد أنه يتعافي

قال السناتور الجمهوري ميت رومني، اليوم الثلاثاء، إنه يتعافى بعدما سقط مطلع هذا الأسبوع، ما أدى إلى أصابته في وجهه وفقدانه للوعي.

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وأضاف الجمهوري من ولاية يوتا أنه "سقط" أثناء وجوده في بوسطن خلال زيارته لابنه وأحفاده.

وقال رومني للصحفيين إنه ذهب إلى المستشفى لإجراء غرز جراحية.

وشوهد السناتور في مبنى الكابيتول هيل بعيون سوداء وغرز فوق عينه وشفته.

وقال رومني مازحا "ذهبت إلى CPAC، وكانت هذه مشكلة"، في إشارة إلى مؤتمر العمل السياسي المحافظ للحزب الجمهوري الذي انتهى يوم الأحد.

ولم تتم دعوة رومني لحضور الحدث البارز بعدما تلقى ردود فعل عنيفة بشأن تصويته لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: رويترز+ نيويورك بوست