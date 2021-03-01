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المستشار النمساوي كورتس يقارن وفرة لقاحات كورونا باستخراج "الكاتشب"

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المستشار النمساوي كورتس يقارن وفرة لقاحات كورونا باستخراج
Reuters Denis Balibouse
المستشار النمساوي سيباستيان كورتس
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قارن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، وفرة لقاحات كورونا في بلاده، باستخراج "الكاتشب" من القنينة.

وقال: "أعتقد أن زميلي رئيس الوزراء الدنماركي ميتي فريدريكسن، أجرى مقارنة جيدة عندما تحدث عن تأثير الكاتشب.. ربما تتذكرون قناني الكاتشب، عندما يكون عليك الانتظار لفترة طويلة حتى يخرج منها شيء ما، وفجأة تنهمر محتويات القنينة بالكامل".

وأضاف: "في البداية تم تسليم عدد قليل من اللقاحات إلى مناطق النمسا، ثم بعد ذلك زاد عددها بشكل كبير".

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس عبر الهاتف في وقت سابق، توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا إلى النمسا وإنتاجه في دول أوروبية.

المصدر: RT

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