 
مباشر

الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا بعد العثور على جمجمة قرب حانة

أخبار العالم

الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا بعد العثور على جمجمة قرب حانة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pvmt

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا بعد العثور على رفات بشرية محتملة بما في ذلك جمجمة بالقرب من حانة مهجورة في مانشستر، كما طوق عناصرها منطقة من الغابات بالقرب من المبنى المغلق.

وقالت شرطة مانشستر إن الاختبارات والتحليلات الجنائية تجري حاليا، مشيرة إلى أنه تم استدعاؤها في حوالي الساعة 12.35 صباح اليوم الاثنين، للإبلاغ عن عنصر مشبوه تم العثور عليه قبالة طريق بلاكبيرن.

وذكرت أن الضباط حضروا وعثروا على رفات بشرية محتملة، ولم يتم إجراء أي اعتقالات.

الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا بعد العثور على جمجمة قرب حانة
الصورة من "الديلي ميل"

وقال اثنان من شهود العيان إنه تم استدعاء الضباط إلى المنطقة حوالي الساعة 12:20 صباحا.

وقال الزوجان اللذان عثرا على الجمجمة، داني وفيليسيتي دافي، إنهما عثرا على سترة عسكرية على مقربة من الرفات واتصلا على الفور بالشرطة.

المصدر: "ديلي ميل"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا