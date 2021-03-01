رغم تشكيكه باللقاحات.. ترامب يتطعم ضد كورونا

أكدت مصادر لصحيفة The Hill الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب تلقيا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في يناير الماضي.

وذكر المصدر أن الاثنين حصلا على الجرعة الأولى أثناء وجودهما في البيت الأبيض وتلقيا الجرعة الثانية بعد ذلك بفترة. ولم يتضح ما إذا كانا حصلا على لقاح "موديرنا" أو "فايزر".

يذكر أن ترامب وزوجته أصيبا بكورونا في أواخر سبتمبر 2021، حيث أمضى الرئيس السابق ثلاثة أيام في المستشفى بسبب أعراض حادة.

وكان ترامب أعرب عن شكوكه بشأن اللقاحات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه دعا في خطاب ألقاه يوم الأحد في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC)، الأمريكيين إلى الحصول على اللقاح.

المصدر: The Hill