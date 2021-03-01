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المحكمة العليا الإسرائيلية تجيز الحصول على الجنسية لمعتنقي اليهودية من غير الأرثوذكس

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المحكمة العليا الإسرائيلية تجيز الحصول على الجنسية لمعتنقي اليهودية من غير الأرثوذكس
Reuters RONEN ZVULUN
أعلام إسرائيل
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أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز لمزيد من معتنقي اليهودية من غير الأرثوذكس، بالهجرة إلى إسرائيل والحصول على الجنسية.

وقضت المحكمة العليا بأن "الاعتناق غير الأرثوذكسي في إسرائيل سيكون كافيا للحصول على الجنسية أيضا"، قائلة إنها "تضع حدا لمعركة قانونية استمرت 15 عاما بعد أن اختارت الحكومة عدم التعامل مع هذه القضية".

وأضافت أن "الحكم يفسر القانون القائم فقط، بينما يمكن للبرلمان في أي وقت وضع ترتيب مختلف للقانون".

ووصف وزير الداخلية أرييه درعي، وهو حاخام يهودي متشدد، قرار المحكمة بأنه "مؤسف للغاية". وقال إنه "سيعمل على تعديل القانون بحيث يسمح فقط بحالات الاعتناق التي تتم وفقا للشريعة اليهودية الصارمة".

المصدر: "رويترز"

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