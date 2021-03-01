أردوغان: سنتخلص من أغلال الدستور الانقلابي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين "نعتقد أن أهم مسؤوليات المؤسسة السياسية تخليص تركيا من أغلال الدستور الانقلابي".

وأضاف أردوغان: "نحن مصممون على استكمال دستور مدني جديد وطرحه على الشعب لإبداء رأيه فيه".

وتابع قائلا: "أدعو كل من له رأي مسموع وفي مقدمتهم جميع الأحزاب إلى المشاركة في عملية صياغة دستور مدني وجديد".

وصرح بأنهم يعملون على صياغة دستور جديد ومدني من خلال فتح نقاش موسع يسهم فيه الجميع.

ومن جهة أخرى، اعتبر أردوغان أن "العنصرية الثقافية تحولت إلى عنصرية مؤسساتية بدول أوروبية عديدة في مقدمتها فرنسا".

المصدر: وكالات