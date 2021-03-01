مقررة الأمم المتحدة: المادة التي عثر عليها في عينات نافالني هي "نوفيتشوك"

أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة أن المادة التي تم العثور عليها في عينات المعارض الروسي أليكسي نافالني تنتمي إلى فئة المواد السامة المعروفة تحت اسم "نوفيتشوك".

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وفي مؤتمر صحفي صرحت أنييس كالامار، المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والتي قامت بالتحقيق في "تسميم" نافالني، بأنها لا تملك الصيغة الكيميائية للمادة التي تم اكتشافها في جسم نافالني من قبل مخابر غربية أثناء تلقيه العلاج في مستشفى "شاريتيه" الألمانية.

وقالت كالامار: "لا توجد لدي الصيغة الكيميائية. أنا أعلم أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجهات أخرى تملكها. بصراحة لست عالمة ولدي شكوك في أنني قادرة على فهم شيء ما من الصيغة الكيميائية. لكنني أعلم أن هذه الصيغة الكيميائية تؤكد أن المادة هي نوفيتشوك وأن تركيبتها تختلف عن التركيبة المستخدمة في العام 2019"، في إشارة إلى قضية "تسميم" رجل المخابرات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا عام 2018.

ونفت روسيا مرارا وعلى مستويات مختلفة ادعاءات حول تورط الاستخبارات الروسية في محاولة قتل نافالني بواسطة مادة قتالية سامة، متهمة الغرب ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (التي أجرت تحقيقها في الحادث بطلب من برلين، بـ "إخفاء الدليل الجوهري" بعدم توفير معلومات محددة عن المادة التي تم العثور عليها في عينات نافالني للسلطات الروسية.

المصدر: "نوفوستي"