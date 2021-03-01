من بينهم دونالد ترامب.. المرشحون لجائزة نوبل للسلام بالمئات

قال أمين لجنة نوبل للسلام يوم الاثنين، إن عدد الترشيحات التي تم استلامها للجائزة هذا العام بلغ 329، مما يعكس على الأرجح وفرة في قضايا حقوق الإنسان الملحة في جميع أنحاء العالم.

وقال أولاف نغولستاد أمين لجنة نوبل النرويجية لـ"رويترز"، إن‭ ‬هذا "ثالث أعلى عدد على الإطلاق" فيما بلغ الرقم القياسي 376 مرشحا في 2016.

وتوزع العدد هذا العام بين حوالي 234 من المرشحين الأفراد و95 منظمة.

وأضاف نغولستاد "هذا العدد يعكس الاهتمام الدولي الكبير بجائزة نوبل للسلام، وربما يعكس أيضا وجود عدد من النزاعات والحروب وقضايا حقوق الإنسان التي لم يتم حلها في جميع أنحاء العالم".

وصرح نغولستاد بأن اللجنة المكونة من خمسة أعضاء عقدت اجتماعها الأول يوم الجمعة، مضيفا أنهم سيجتمعون مرة واحدة تقريبا في الشهر لإجراء مناقشات حول المرشحين قبل إعلان اسم الفائز بجائزة 2021 في أكتوبر.

ولا تعلق لجنة نوبل النرويجية على أسماء المرشحين، لكن بإمكان من يقومون بعمليات الترشيح، الذين تتراوح تصنيفاتهم من أعضاء برلمانيين في أنحاء العالم إلى فائزين سابقين بالجائزة، الكشف عن اختياراتهم.

وبين المرشحين هذه السنة منظمة الصحة العالمية والسويدية غريتا ثونبرغ، حسبما أظهر مسح أجرته "رويترز" للمشرعين النرويجيين الذين فازت ترشيحاتهم في السنوات الأخيرة.

ومن بين الأسماء المطروحة أيضا برنامج "كوفاكس" لتأمين الحصول العادل على اللقاحات للبلدان الفقيرة، وكذلك الناشط الحقوقي الأمريكي ستاسي أبرامز والمعارضات الثلاث في بيلاروس سفياتلانا تسيخانوسكايا وماريا كوليسنيكوفا وفيرونيكا تسيبكالو.

كما تم ترشيح "مراسلون بلا حدود" و"الشبكة الدولية لتقصي الحقائق" و"لجنة حماية الصحفيين".

وعلى ​​القائمة أيضا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر ونائب كوشنر في البيت الأبيض آفي بيركوفيتش لأدوار الوساطة التي لعبوها في اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

المصدر: رويترز