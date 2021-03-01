أردوغان: سنبدأ مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل منضبط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ان بلاده ستبدأ مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل منضبط.

وقال أردوغان في تصريح: "نعتقد أن أهم مسؤوليات المؤسسة السياسية تخليص تركيا من أغلال الدستور الانقلابي".

وأضاف: "نحن مصممون على استكمال دستور مدني جديد وطرحه على الشعب لإبداء رأيه فيه، أدعو كل من له رأي مسموع وفي مقدمتهم جميع الأحزاب إلى المشاركة في عملية صياغة دستور مدني وجديد".

وتابع: "نعمل على صياغة دستور جديد ومدني من خلال فتح نقاش موسع يسهم فيه الجميع".

ومن جهة أخرى، اعتبر أردوغان أن "العنصرية الثقافية تحولت إلى عنصرية مؤسساتية بدول أوروبية عديدة في مقدمتها فرنسا".

المصدر: "الأناضول"