بومبيو: إدارة بايدن تريد أن تجعل من السعودية عدوا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أن إدارة الرئيس جو بايدن تريد أن تجعل من المملكة العربية السعودية عدوا للولايات المتحدة، بينما هي "شريك أمني مهم".

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز" علق بومبيو على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قائلا: "هذه الإدارة تريد أن تأخذ هذا الشريك الأمني ​​المهم لأمريكا وتجعله عدوا. يريدون أن يجلسوا ويبرموا صفقات مع الإيرانيين الذين قتلوا أشخاصا في جميع أنحاء العالم أكثر مما قتلت المملكة العربية السعودية خلال سنوات إدارتنا الأربع والسنوات والثماني التي سبقتها".

وأضاف: "إذا كنت تبحث عن عمليات قتل إقليمية، فعليك أن تنظر إلى آية الله خامنئي ووزير خارجيته جواد ظريف والرئيس روحاني.. وليس في المملكة العربية السعودية".

المصدر: "فوكس نيوز"