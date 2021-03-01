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وسائل إعلام: سلوفاكيا اشترت لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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وسائل إعلام: سلوفاكيا اشترت لقاح
Sputnik Magda Gibelli
لقاح "سبوتنيك V"
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بدأت سلوفاكيا في شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا على الرغم من عدم تسجيله من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، حسبما أوردت وكالة "نوفوستي" الروسية.

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ونقلت الوكالة عن مصدر في الحكومة السلوفاكية، اليوم الاثنين، قوله إن طائرة عسكرية من طراز "سبارتان" أقلعت من موسكو حاملة على متنها الجرعة الأولى من اللقاح لسلوفاكيا.

وفي 2 فبراير الماضي نشرت مجلة "لانسيت" الطبية نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" المصمم من قبل مركز "غاماليا" الطبي الروسي. وحدد الخبراء فعالية اللقاح بـ 91,6%.

وحتى الآن تم تسجيل "سبوتنيك V" في أكثر من 35 دولة، بينها بيلاروس والأرجنتين وصربيا وهنغاريا وإيران والإمارات العربية المتحدة.

كما أكد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، أمس الأحد، إن بلاده قد تستخدم اللقاح الروسي دون موافقة وكالة الأدوية الأوروبية.

المصدر: "إنترفاكس"

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