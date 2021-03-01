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وزير الخارجية الإسرائيلي: أجريت محادثة جيدة مع نظيري العماني

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وزير الخارجية الإسرائيلي: أجريت محادثة جيدة مع نظيري العماني
Reuters
وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي عن إجرائه اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، وقال: "كانت لدي محادثة جيدة مع وزير الخارجية العماني".

وقال أشكنازي في تغريدة عبر "تويتر": "جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهمية دعم كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، كما اتفقنا على الحفاظ على قناة اتصالنا المباشرة وتعزيز التعاون".

وكان البوسعيدي قال في وقت سابق: "في ما يتعلق بإسرائيل، نحن راضون حتى الآن عن مستوى العلاقات والحوار بيننا، والذي يشمل قنوات الاتصال المناسبة"، مؤكدا أن "السلطنة ملتزمة بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين بناء على حل الدولتين".

وسلطنة عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي استقبلت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارة علنية قام بها في شهر أكتوبر وكان في استقباله السلطان قابوس.

المصدر: "i24news"

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