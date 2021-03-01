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إعفاء النجل الأكبر للوكاشينكو من منصب مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي

أخبار العالم

إعفاء النجل الأكبر للوكاشينكو من منصب مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي
Sputnik Sergei Guneev
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيلاروس، أنه تم إعفاء فيكتور الابن الأكبر للرئيس ألكسندر لوكاشينكو من منصبه كمساعد لرئيس الدولة لشؤون الأمن القومي.

وأشارت "وكالة بيلتا" البيلاروسية، إلى أنه "تم التوقيع على المرسوم من قبل رئيس الجمهورية في الـ26 من فبراير"، مشيرة إلى أن الإعفاء مرتبط بنقله إلى مكتب انتخابي.

وتولى نجل رئيس الدولة في 26 فبراير، رئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية، ليحل مكان والده الكسندر لوكاشينكو، الذي ترأس اللجنة منذ عام 1997.

ويشغل فيكتور أيضا منصب نائب لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط منذ عام 2019.

المصدر: "بيلتا"

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