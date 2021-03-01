استطلاع: 55% من المشاركين بمؤتمر الحزب الجمهوري سيصوتون لترامب في الانتخابات التمهيدية

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في استطلاع للرأي أجراه مؤتمر العمل السياسي المحافظ، حيث قال 55% من المستطلعين إنهم سيصوتون له في الانتخابات التمهيدية الافتراضية لعام 2024.

وفي استطلاع الرأي الذي أظهر سيطرة ترامب على الحزب الجمهوري، قال 21% إنهم سيصوتون لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وقال 4% إنهم سيصوتون لصالح حاكم ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم.

كما قال حوالي 7 من كل 10 من المشاركين في الاستطلاع إنهم يرغبون في رؤية ترامب يترشح للرئاسة في عام 2024، مقارنة بـ15% قالوا إنهم لا يرغبون بذلك و17% قالوا إنهم غير متأكدين من رغبتهم.

وقال 95% إنهم يريدون أن يواصل الحزب الجمهوري أجندة ترامب وسياساته، وذكر 3% أن الحزب الجمهوري يجب أن يغير سياسته، وقال 2% إنهم غير متأكدين.

كما سجل الاستطلاع نسبة تأييد بلغت 97% لأداء ترامب الوظيفي.

المصدر: The Hill