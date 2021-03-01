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رئيس المكسيك: سأناقش ملفي لقاحات كورونا والهجرة مع بايدن

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رئيس المكسيك: سأناقش ملفي لقاحات كورونا والهجرة مع بايدن
Reuters
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 قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه سيناقش لقاحات كوفيد -19 وسياسة الهجرة عندما يتحدث مع نظيره الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق اليوم الاثنين.

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وقال لوبيز أوبرادور للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري عندما سئل عما سيتكلم مع بايدن خلال اجتماعهما الافتراضي: "القضايا: كوفيد، هذا مهم بالنسبة لنا. وفوق كل شيء، اللقاحات. ما هي القضايا الأخرى؟ الهجرة".

وذكرت وكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن يطلب لوبيز أوبرادور من بايدن التفكير في مشاركة جزء من إمدادات لقاح فيروس كورونا الأمريكي مع جارتها الجنوبية.

المصدر: رويترز 

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