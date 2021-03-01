إيران: قلقون من تواجد الجماعات الإرهابية في قره باغ

أعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، عن قلق بلاده من تواجد الجماعات "التكفيرية الإرهابية" في منطقة قره باغ.

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وأضاف عراقجي أن "جميع الأطراف في نزاع قره باغ أكدت لإيران تأكيدا تاما أن هذه الجماعات الإرهابية لن تكون لها أي مكانة في المنطقة".

وأكد المسؤول الإيراني في مؤتمر دولي حول قره باغ، في مدينة قم جنوب العاصمة طهران أن "موقف إيران الحاسم هو دعم تحرير أراضي جمهورية أذربيجان التي كانت محتلة من قبل أرمينيا"، لافتا في الوقت ذاته إلى "هواجس إيران من أن الحرب قد تؤدي إلى تدخلات أجنبية وتواجد الإرهابيين وتصعيد الاضطرابات"، مؤكدا معارضة إيران لهذه الأمور.

وأشار عراقجي إلى المشروع الذي طرحته إيران لحل الأزمة والزيارة التي قام بها في هذا الصدد إلى روسيا وتركيا وجمهورية أذربيجان، لافتا إلى أن" المشروع تضمن وقف الاشتباكات واستعادة الأراضي المحتلة والبدء بالمفاوضات للوصول إلى الاستقرار في المناطق المحتلة مع حفظ احترام حقوق القاطنين في هذه المناطق وإيجاد طرق ترانزيت وعلاقات إنسانية بين الدول".

المصدر: "إرنا"