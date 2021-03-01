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كوريا الجنوبية تأمل مشاركة الشمال في مبادرة إقليمية للتعاون بمجال الصحة

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تأمل مشاركة الشمال في مبادرة إقليمية للتعاون بمجال الصحة
Reuters
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن
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أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، عن أمله في مشاركة كوريا الشمالية في مبادرة إقليمية للتعاون في الصحة العامة.

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سيئول: يمكن مناقشة تقديم لقاحات كورونا لكوريا الشمالية بعد تأمين سلامة الشعب الكوري الجنوبي
سيئول: يمكن مناقشة تقديم لقاحات كورونا لكوريا الشمالية بعد تأمين سلامة الشعب الكوري الجنوبي

يأتي ذلك، فيما أعلنت سيئول أنه يمكن مناقشة تقديم لقاحات كورونا لكوريا الشمالية بعد تأمين سلامة الشعب الكوري الجنوبي.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، بوقت سابق إنها لن تناقش تقديم لقاحات فيروس كورونا المستجد لكوريا الشمالية، إلا بعد الحصول على الدعم العام.

وردا على سؤال عما إذا كانت الوزارة ناقشت مؤخرا مع الوزارات الأخرى قضية تقديم لقاحات كورونا لكوريا الشمالية أم لا، قال مسؤول بالوزارة إنها لم تقم بمراجعة محددة بشأن القضية في هذه المرحلة.

وقال المسؤول إن موقف الوزارة الأساسي يتمثل في أن التعاون بين الكوريتين ضروري في القضايا المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا لأنها تؤثر على كل من شعبي الكوريتين.

المصدر: يونهاب

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