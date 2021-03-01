الدفاع التركية تعلن القبض على عناصر من "العمال الكردستاني" أثناء تسلل من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، القبض على 9 أشخاص بينهم 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي التركية قادمين من الجانب السوري.

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وأفادت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، بأن الموقوفين حاولوا عبور الخط الحدودي مع سوريا، قرب بلدتي "قيزيل تبه" بولاية ماردين و"جيلان بينار" بولاية شانلي أورفة، بطرق غير قانونية.

وتابعت الوزارة أنه خلال التحريات تبين أن 5 من الأشخاص المقبوض عليهم ينتمون لحزب العمال الكردستاني.

المصدر: الأناضول