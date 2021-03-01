بيسكوف يعلق على تراجع باشينيان عن تصريحات سابقة بشان صواريخ "إسكندر"

أبدى الكرملين رضاه عن تراجع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن تصريحات قال الأخير إنه "بناها على معلومات مغلوطة حول استخدام صواريخ إسكندر على أراضي إقليم قره باغ".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "باشينيان وصل بعد محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى استنتاج بأنه تلقى معلومات غير دقيقة عن صواريخ إسكندر".

وأضاف بيسكوف: "من المهم للغاية كشف وعودة الحقيقة في هذا الأمر".

من جانبها ذكرت وكالة "أرمنبريس"، نقلا عن السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الأرمني، أن بوتين وباشينيان ناقشا هذا التصريح خلال اتصال هاتفي و"نتيجة لمقارنة الحقائق والمعلومات المتوفرة، توصل رئيس الوزراء الأرمني إلى استنتاج مفاده بأنه تم إبلاغه بمعلومات مغلوطة عن هذا الموضوع".

وكان رئيس الحكومة الأرمنية قال إن صواريخ "إسكندر" التي استخدمتها القوات المسلحة الأرمنية في قرع باغ "لم تنفجر (بعد إطلاقها) أو انفجرت بنسبة 10 في المئة فقط".

وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية بالقول إن يريفان لم تستخدم صواريخ "إسكندر-إم" أثناء الصراع في إقليم قره باغ، مشيرة إلى أن كامل ذخائر الصواريخ موجودة في مستودعات القوات المسلحة في البلاد.

المصدر: نوفوستي