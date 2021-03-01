"فوربس": سلاح الجو الأمريكي اقتنع بفشل برنامج مقاتلات "إف - 35"

ذكرت مجلة "فوربس" أن سلاح الجو الأمريكي تصالح مع فشل برنامج مقاتلات "إف – 35"، والذي كان طيلة عقد من الزمان المحاولة الوحيدة لاستبدال المقاتلة الأمريكية الرئيسة "إف – 16".

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وأفيد في هذا السياق بأن تصميم "إف – 35" كان على خلفية المنافسة المتزايدة، معقدا بشكل كبير، ما أدى إلى إبطاء التطوير وزيادة التكاليف وخفض الثقة في المشروع.

وبالمحصلة، كان على قادة القوات الجوية القبول بحقيقة تقول إنهم لا يستطيعون تعويض طائرات "إف – 16" التي تم اختبارها مع الزمن بنفس عدد طائرات "إف – 35"، ولا يستبعد العسكريون أنهم سيكونون مضطرين لإطلاق برنامج جديد.

وتقول "فوربس" في هذا الصدد: "الحديث من جانب القوات الجوية الأمريكية عن الحاجة إلى إنشاء مقاتلات خفيفة جديدة هو اعتراف ضمني بأن برنامج طائرات إف – 35 لايتنيغ 2 قد فشل".

ويفترض مؤلفو الموضوع أن القوات الجوية الأمريكية حتى لو قامت بمثل هذه المحاولة، فمن الأرجح أن يتكرر السيناريو ذاته، ولن تعوض المقاتلة الجديدة مقاتلات "إف – 16"، وستكون باهظة الثمن مرة أخرى، وغير موثوق بها ومتواضعة مثل "إف – 35".

المصدر: نوفوستي