محكمة إسرائيلية تأمر نجل نتنياهو بدفع نصف مليون شيكل بقضية تشهير

أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في كفار سابا أمرا يقضي بدفع يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مبلغ نصف مليون شيكل لدانا كاشدي، وهي ناشطة في حزب "أزرق أبيض".

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وجاء هذا الأمر بعد دعوى تشهير بسبب تلميحات قدمها نجل رئيس الوزراء في "تويتر" بأن هناك علاقة حميمة بينها وبين زعيم حزب "أزرق أبيض"، وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس.

وصدر الحكم ضد يائير نتنياهو في غياب خطاب دفاع، في حين أشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أنه من المحتمل أن يسعى يائير إلى إلغاء الحكم، وأنه سيتم تقديم خطاب دفاع نيابة عنه لاحقا.

من جانبها، لفتت الناشطة إلى أن نجل نتنياهو استغل صورتها الروتينية إلى جانب غانتس للتشهير بها، وتصوير ذلك على أنه يحمل طبيعة جنسية.

المصدر: "معا"