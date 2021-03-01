ماليزيا تدعو "آسيان" للعب دور في ميانمار

دعت ماليزيا رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" إلى لعب دور أكثر نشاطا في إعادة الحياة إلى طبيعتها في ميانمار بعد أسابيع من الاحتجاجات منذ أن قام الجيش بانقلاب في فبراير.

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وقال وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين في بيان إن على جميع الأطراف "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من استخدام العنف"، مشيرا إلى أن ماليزيا تؤيد عقد اجتماع غير رسمي لوزراء "آسيان" لمناقشة الوضع في ميانمار.

وقتل 18 شخصا على الأقل أمس الأحد جراء تفريق أجهزة الأمن مظاهرات احتجاجية في ميانمار، ما يعد أكثر يوم دموية منذ وقوع الانقلاب العسكري في البلاد.

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان له أن الوفيات في صفوف المتظاهرين جاءت، حسب المعلومات المتوفرة، نتيجة لاستخدام أجهزة الأمن الرصاص الحي بحقهم في مدن يانغون وداوي وماندالاي ومييك وباغو وبوكوكو.

المصدر: رويترز